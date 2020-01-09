Іран офіційно запросив представників США та інших країн до розслідування катастрофи МАУ

Глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що Іран офіційно запросив до участі в розслідуванні катастрофи "Боїнга" МАУ представників США та інших країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив, презентуючи в Тегерані результати попереднього розслідування катастрофи.

"Абедзаде заявив, що слідча група, відповідно до стандартів, викладених у додатку 13 до Чиказької конвенції, запропонувала всім державам, визнаним бенефіціарами згідно з цим документом, представити своїх представників у процесі розслідування катастрофи і призначити власну команду фахівців", - йдеться у пресрелізі Управління цивільної авіації Ірану за підсумками заяви Абедзаде.

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Зауважимо, додаток, на який посилається Абедзаде, містить обов'язкові вимоги до процедури розслідування авіаційних катастроф і визначає, які держави можуть брати участь у розслідуванні. Зокрема, йдеться про державу, де сталась катастрофа, державу, де зареєстроване судно, державу-оператора судна, а також державу-розробника і державу-виробника судна.

За словами Абедзаде, Іран одразу після катастрофи спрямував повідомлення про інцидент до України як країни, де зареєстрований літак, та США – як країни, де розміщена штаб-квартира Boeing. Також Іран проінформував Швецію і Канаду, чиї громадяни перебували на борту, додав він.

Глава управління також розкритикував повідомлення в ЗМІ про відмову Ірану передавати чорні скриньки з літака іншим державам, запевнивши, що поширені напередодні новини про нібито відмову співпрацювати із США та компанією Boeing були неправдивими. Він пояснив, що "у відповідь на питання журналіста" він лише "надав пояснення юридичної процедури розслідування катастроф, зокрема, що єдиним джерелом розслідування є (іранський) слідчий комітет", що було некоректно проінтерпретоване журналістами.

Як повідомлялося раніше, США запропонували Україні допомогу після авіакатастрофи в Ірані. Розслідування за участі української сторони має розпочатися в Ірані ближчим часом. Водночас Тегеран заявив, що не передаватиме чорні скриньки виробникові лайнеру - американській компанії Boeing.

Представники України, відповідальні за розслідування авіакатастрофи та ідентифікацію тіл загиблих, вирушили до Ірану.

Канада розраховує відіграти значну роль в розслідуванні Іраном катастрофи літака МАУ, хоча у цих двох країн немає дипломатичних відносин.

Також іранські слідчі заявили, що частина даних із чорних скриньок літака МАУ, який розбився 8 січня в Ірані, втрачена.