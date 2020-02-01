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Йованович пішла з Держдепу - ЗМІ

Субота, 1 лютого 2020, 14:18

Колишня посол США в Україні Марі Йованович, яка стала однією з центральних фігур у справі імпічменту Трампа, пішла з Державного департаменту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на американські ЗМІ.

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Першою цю новину повідомила радіостанція NPR. Телеканал CNN підтвердив цю інформацію. Коли Йованович пішла з дипслужби, достеменно не відомо, та, за даними каналу, це трапилось впродовж останніх двох тижнів.

Останнім часом Йованович працювала старшим співробітником Державного департаменту в університеті Джорджтауна.

Держдеп США поки що офіційно не оприлюднив коментар з приводу звільнення Йованович.

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Йованович була послом в Україні до минулої весни, коли її відсторонили в результаті кампанії, проведеної проти неї приватним адвокатом Трампа Руді Джуліані. 

Йованович давала свідчення перед Конгресом США. Вона заявила, що була неприємно вражена, коли дізналась, що Дональд Трамп обговорював її особу з Володимиром Зеленським у негативному світлі.

Йованович заявляла, що почувалась у небезпеці під час роботи в Україні. Нацполіція відкрили справу за фактом можливого стеження за нею. 

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Імпічмент Трампа США
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