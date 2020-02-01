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Импичмент в США: Сенат сделал шаг к оправданию Трампа






Йованович ушла из Госдепа - СМИ

Суббота, 1 февраля 2020, 14:18

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович, которая стала одной из центральных фигур в деле импичмента Трампа, ушла из Государственного департамента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на американские СМИ.

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Первой эту новость сообщила радиостанция NPR. Телеканал CNN подтвердил эту информацию. Когда Йованович ушла из дипслужбы, точно не известно, но, по данным канала, это произошло в течение последних двух недель.

В последнее время Йованович работала старшим сотрудником Государственного департамента в Джорджтаунском университете.

Госдеп США пока официально не обнародовал комментарий по поводу увольнения Йованович.

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Йованович была послом в Украине до прошлой весны, когда ее отстранили в результате кампании, проведенной против нее частным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

Йованович давала показания перед Конгрессом США. Она заявила, что была неприятно поражена, когда узнала, что Дональд Трамп обсуждал ее личность с Владимиром Зеленским в негативном свете.

Йованович заявляла, что чувствовала себя в опасности во время работы в Украине. Нацполиция открыли дело по факту возможной слежки за ней.

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Импичмент Трампа США
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