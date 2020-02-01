Йованович ушла из Госдепа - СМИ

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович, которая стала одной из центральных фигур в деле импичмента Трампа, ушла из Государственного департамента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на американские СМИ.

Первой эту новость сообщила радиостанция NPR. Телеканал CNN подтвердил эту информацию. Когда Йованович ушла из дипслужбы, точно не известно, но, по данным канала, это произошло в течение последних двух недель.

В последнее время Йованович работала старшим сотрудником Государственного департамента в Джорджтаунском университете.

Госдеп США пока официально не обнародовал комментарий по поводу увольнения Йованович.

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Йованович была послом в Украине до прошлой весны, когда ее отстранили в результате кампании, проведенной против нее частным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

Йованович давала показания перед Конгрессом США. Она заявила, что была неприятно поражена, когда узнала, что Дональд Трамп обсуждал ее личность с Владимиром Зеленским в негативном свете.

Йованович заявляла, что чувствовала себя в опасности во время работы в Украине. Нацполиция открыли дело по факту возможной слежки за ней.