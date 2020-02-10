Лише 5 з 16 держав-членів НАТО готові захищати союзників у разі нападу Росії

Лише в п’яти з 16 держав-членів НАТО більшість громадян підтримують необхідність військового захисту союзників у разі гіпотетичного нападу Росії.

Про це свідчать дані опитування Pew Research Center, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, чи повинна їхня країна використовувати військову силу для захисту союзника по НАТО від гіпотетичного нападу Росії, тільки в п'яти з 16 опитаних державах-членах - Нідерландах, США, КанадіБританії та Литві - половина або більше відповіли ствердно.

В середньому по 16 країнах 50% опитаних вважають, що їхня країна не повинна захищати союзника в разі нападу Росії, а 38% - що повинна.

Віра в те, що їхня країна повинна відповісти на гіпотетичний напад Росії на союзника по НАТО, з часом стала менш поширеною в декількох країнах. Наприклад, в Італії лише чверть в 2019 році говорить, що їхня країна повинна захищати союзника по НАТО, в порівнянні з чотирма з десяти в 2015 році. Аналогічне зниження за цей період відбулося в Польщі (-8 процентних пунктів), Іспанії (-7) і Франції (-6). Однак у Британії з 2015 року підтримка захисту країни-члена НАТО зросла (+6).

Більша частина опитаних в 10 країнах-членах НАТО вважають, що їхня країна не повинна застосовувати силу для захисту союзника по НАТО в разі нападу Росії. Це включає більшість у Болгарії, Італії, Греції, Німеччині та Іспанії. У Польщі настрої розділилися.

Як повідомлялося, громадська довіра до НАТО різко впала в США і провідних країнах ЄС з часу вступу на президентську посаду Дональда Трампа.