Лишь 5 из 16 государств-членов НАТО готовы защищать союзников в случае нападения России

Лишь в пяти из 16 государств-членов НАТО большинство граждан поддерживают необходимость военной защиты союзников в случае гипотетического нападения России.

Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, должна их страна использовать военную силу для защиты союзника по НАТО от гипотетического нападения России, только в пяти из 16 опрошенных государств-членов - Нидерландах, США, Канаде, Британии и Литве - половина или более ответили утвердительно.

В среднем по 16 странам 50% опрошенных считают, что их страна не должна защищать союзника в случае нападения России, а 38% - что должна.

Вера в то, что их страна должна ответить на гипотетический нападение России на союзника по НАТО, со временем стала менее распространенной в нескольких странах. Например, в Италии лишь четверть в 2019 году говорит, что их страна должна защищать союзника по НАТО, по сравнению с четырьмя из десяти в 2015 году. Аналогичное снижение за этот период произошло в Польше (-8 процентных пунктов), Испании (-7) и Франции (-6). Однако в Британии с 2015 года поддержка защиты страны-члена НАТО возросла (6).

Большая часть опрошенных в 10 странах-членах НАТО считают, что их страна не должна применять силу для защиты союзника по НАТО в случае нападения России. Это включает большинство в Болгарии, Италии, Греции, Германии и Испании. В Польше настроения разделились.

Как сообщалось, общественное доверие к НАТО резко упала в США и ведущих странах ЕС с момента вступления на президентский пост Дональда Трампа.