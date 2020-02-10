Реформи, асоціація і нацменшини: про що комісар ЄС говоритиме в Україні

В рамках візиту до Києва 11-12 лютого комісар ЄС з питань політики сусідства і розширення Олівер Варгеї зустрінеться з керівництвом України, представниками громадянського суспільства, а також – представниками національних меншин.

Як повідомляє "Європейська правда", програму з деталями його візиту в понеділок опублікувала пресслужба Єврокомісії.

У комісії підкреслили, що Україна є першою державою серед країн Східного партнерства, яку відвідує комісар. У центрі уваги візиту Варгеї буде підтримка ЄС програми реформ в Україні, обговорення стану реформ та реалізації Угоди про асоціацію.

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"Під час мого візиту я буду обговорювати всебічну підтримку ЄС, яка виходить далеко за рамки тільки фінансової підтримки і технічної допомоги. Мій візит в Україну також буде сприяти нашим дискусіям на майбутній зустрічі глав МЗС ЄС, яка відбудеться в березні", - зазначив Варгеї напередодні поїздки.

Єврокомісар зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Олексієм Гончаруком і спікером Дмитром Разумковим, а також низкою урядовців. Крім того, він проведе зустріч з парламентським комітетом з євроінтеграції.

За інформацією ЄП, попри те, що єврокомісар за своєю посадою повинен бути неупередженим, значну увагу свого візиту він присвятить питанню меншин в контексті українського освітнього законодавства. Зокрема, в програмі його візиту зазначена зустріч з представниками нацменшин. Як відомо, Олівер Варгеї є членом Єврокомісії від Угорщини.

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Варгеї також візьме участь в церемонії покладання свічок до Меморіалу Небесної сотні і зустрінеться з представниками організацій громадянського суспільства.

Крім того, у Києві єврокомісар підпише угоду про підтримку ЄС електронного урядування та цифрової економіки.

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