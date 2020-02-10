Реформы, ассоциация и нацменьшинства: о чем комиссар ЕС будет говорить в Украине

В рамках визита в Киев 11-12 февраля комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархеи встретится с руководством Украины, представителями гражданского общества, а также национальных меньшинств.

Как сообщает "Европейская правда", программу с деталями его визита в понедельник опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

В комиссии подчеркнули, что Украина является первым государством среди стран Восточного партнерства, которую посещает комиссар. В центре внимания визита Вархеи будет поддержка ЕС программы реформ в Украине, обсуждение состояния реформ и реализации Соглашения об ассоциации.

"Во время моего визита я буду обсуждать всестороннюю поддержку ЕС, которая выходит далеко за рамки только финансовой поддержки и технической помощи. Мой визит в Украину также будет способствовать нашим дискуссиям на будущей встрече глав МИД ЕС, которая состоится в марте", - отметил Вархеи накануне поездки.

Еврокомиссар встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьером Алексеем Гончаруком и спикером Дмитрием Разумковым, а также рядом чиновников. Кроме того, он проведет встречу с парламентским комитетом по евроинтеграции.

По информации ЕП, несмотря на то, что еврокомиссар по своей должности должен быть беспристрастным, значительное внимание своего визита он посвятит вопросу меньшинств в контексте украинского образовательного законодательства. В частности, в программе его визита указана встреча с представителями нацменьшинств. Как известно, Оливер Вархеи является членом Еврокомиссии от Венгрии.

Вархеи также примет участие в церемонии возложения свечей к Мемориалу Небесной сотни и встретится с представителями организаций гражданского общества.

Кроме того, в Киеве еврокомиссар подпишет соглашение о поддержке ЕС электронного управления и цифровой экономики.

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