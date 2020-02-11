Ирландия: националисты с Sinn Féin получили исторический результат на выборах

Согласно окончательным результатам выборов в Ирландии, больше всего мест в парламенте получила центристская партия Fianna Fáil, левые националисты с Sinn Féin имеют лишь на одно место меньше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Голосование в Ирландии рейтинговое, и окончательный подсчет результатов с учетом перераспределения голосов, как правило, занимает более двух дней.

Согласно окончательным результатам Fianna Fáil получила 38 мест в парламенте, потеряв шесть мест по сравнению с выборами 2016 года.

Sinn Féin, которая обещала добиваться референдума об объединении Ирландии, получит 37 мест в новом парламенте. По сравнению с выборами 2016 года у нее на 14 мест больше. Это исторический результат партии, которую считают политическим крылом Ирландской республиканской армии. Стоит отметить, что Sinn Féin выставила всего 42 кандидата на выборах.

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Fine Gael, лидер Лео Варадкар которой возглавляет действующее правительство, оказалась на третьем месте с результатом в 35 мест – это на 15 мест меньше, чем в 2016 году.

12 мест получила Зеленая партия, по шесть – у лейбористов и социал-демократов.

Такие результаты могут привести к длительным переговорам о формировании правительства.

Перед выборами и Fine Gael, и Fianna Fáil заявляли, что не будут вступать в коалицию с Sinn Féin.

Лидер Sinn Féin Мэри Лу Макдональд сказала, что она изучает варианты, чтобы увидеть, возможно ли сформировать правительство без Fine Gael и Fianna Fáil.