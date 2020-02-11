Ирландия: националисты с Sinn Féin получили исторический результат на выборах
Согласно окончательным результатам выборов в Ирландии, больше всего мест в парламенте получила центристская партия Fianna Fáil, левые националисты с Sinn Féin имеют лишь на одно место меньше.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Голосование в Ирландии рейтинговое, и окончательный подсчет результатов с учетом перераспределения голосов, как правило, занимает более двух дней.
Согласно окончательным результатам Fianna Fáil получила 38 мест в парламенте, потеряв шесть мест по сравнению с выборами 2016 года.
Sinn Féin, которая обещала добиваться референдума об объединении Ирландии, получит 37 мест в новом парламенте. По сравнению с выборами 2016 года у нее на 14 мест больше. Это исторический результат партии, которую считают политическим крылом Ирландской республиканской армии. Стоит отметить, что Sinn Féin выставила всего 42 кандидата на выборах.
Fine Gael, лидер Лео Варадкар которой возглавляет действующее правительство, оказалась на третьем месте с результатом в 35 мест – это на 15 мест меньше, чем в 2016 году.
12 мест получила Зеленая партия, по шесть – у лейбористов и социал-демократов.
Такие результаты могут привести к длительным переговорам о формировании правительства.
Перед выборами и Fine Gael, и Fianna Fáil заявляли, что не будут вступать в коалицию с Sinn Féin.
Лидер Sinn Féin Мэри Лу Макдональд сказала, что она изучает варианты, чтобы увидеть, возможно ли сформировать правительство без Fine Gael и Fianna Fáil.