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Чверть дорослого і третина молодого населення ЄС - курці

Вівторок, 11 лютого 2020, 09:56

Європейська комісія в понеділок висловила занепокоєння кількістю курців у блоці, заявивши, що  високі ставки акцизу на тютюнові вироби вже не є достатньо ефективними засобом для зниження споживання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оцінці комісії правил ЄС з оподаткування тютюнових виробів.

У звіті підкреслюється: хоча чинні правила працюють добре з точки зору передбачуваності і стабільності податкових надходжень держав-членів, вони більш не ефективні в стримуванні споживання в цілому.

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Підвищення мінімальних ставок на цигарки і тютюн вплинуло лише на кілька держав-членів, які спочатку мали дуже низький рівень оподаткування.

Комісія зазначає, що нині, як і раніше, занепокоєння викликає велика кількість курців серед жителів блоку. У ЄС курять 26% дорослого населення і 29% молодих європейців у віці від 15 до 24 років.

Середня ціна пачки цигарок в ЄС може варіюватися від 2,57 євро до 11,37 євро.

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Єврокомісія
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