Четверть взрослого и треть молодого населения ЕС - курильщики

Европейская комиссия в понедельник выразила обеспокоенность количеством курильщиков в блоке, заявив, что высокие ставки акциза на табачные изделия уже не являются достаточно эффективными средством для снижения потребления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в оценке комиссии правил ЕС по налогообложению табачных изделий.

В отчете подчеркивается: хотя действующие правила работают хорошо с точки зрения предсказуемости и стабильности налоговых поступлений государств-членов, они более не эффективны в сдерживании потребления в целом.

Повышение минимальных ставок на сигареты и табак повлияло лишь на несколько государств-членов, которые сначала имели очень низкий уровень налогообложения.

Комиссия отмечает, что сейчас, как и раньше, беспокойство вызывает большое количество курильщиков среди жителей блока. В ЕС курят 26% взрослого населения и 29% молодых европейцев в возрасте от 15 до 24 лет.

Средняя цена пачки сигарет в ЕС может варьироваться от 2,57 евро до 11,37 евро.