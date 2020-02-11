Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС вирішив зняти санкції з Азарова і Ставицького – журналіст

Ірландія: націоналісти з Sinn Féin отримали історичний результат на виборах

Шторм рухається на схід по всій Європі: щонайменше 6 загиблих

Туреччина заявляє, що у відповідь Асаду обстріляла 115 цілей, знищивши 100 військових






Експорт в ЄС із країн, що розвиваються, сягнув нового максимуму

Вівторок, 11 лютого 2020, 10:17

Експорт в ЄС із країн, що розвиваються та які користують спеціальними тарифними преференціями, досяг нового максимуму у 2018 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у презентованому у понеділок звіті Європейської комісії.

Читайте також
Україна увійшла до трійки найбільших експортерів сількогосподарської продукції у ЄС

У звіті, який публікується кожні два роки, сказано, що експорт в ЄС з 71 країни, яка отримує вигоду від нульових експортних мит, збільшився майже до 184 млрд євро. Майже 69 млрд євро з них припали на країни, що використовують так звану Генералізовану систему преференцій (GSP).

GSP скасовує імпортні мита на експорт до ЄС з країн, що розвиваються. Система допомагає цим країнам боротися з бідністю і створювати робочі місця, а також дотримуватися принципів сталого розвитку.

Опублікований звіт показує, що завдяки GSP такі країни, як Шрі-Ланка, Монголія і Болівія, ефективніше борються з дитячою працею.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Торгівля Єврокомісія
powered by lun.ua