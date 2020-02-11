Експорт в ЄС із країн, що розвиваються, сягнув нового максимуму

Експорт в ЄС із країн, що розвиваються та які користують спеціальними тарифними преференціями, досяг нового максимуму у 2018 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у презентованому у понеділок звіті Європейської комісії.

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У звіті, який публікується кожні два роки, сказано, що експорт в ЄС з 71 країни, яка отримує вигоду від нульових експортних мит, збільшився майже до 184 млрд євро. Майже 69 млрд євро з них припали на країни, що використовують так звану Генералізовану систему преференцій (GSP).

GSP скасовує імпортні мита на експорт до ЄС з країн, що розвиваються. Система допомагає цим країнам боротися з бідністю і створювати робочі місця, а також дотримуватися принципів сталого розвитку.

Опублікований звіт показує, що завдяки GSP такі країни, як Шрі-Ланка, Монголія і Болівія, ефективніше борються з дитячою працею.