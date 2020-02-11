Экспорт в ЕС из стран развивающихся достиг нового максимума

Экспорт в ЕС из развивающихся стран, которые пользуются специальными тарифными преференциями, достиг нового максимума в 2018 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в представленном в понедельник отчете Европейской комиссии.

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В отчете, который публикуется каждые два года, сказано, что экспорт в ЕС из 71 страны, получающих выгоду от нулевых экспортных пошлин, увеличился почти до 184 млрд евро. Почти 69 млрд евро из них пришлись на страны, использующие так называемую генерализованную систему преференций (GSP).

GSP отменяет импортные пошлины на экспорт в ЕС из развивающихся стран. Система помогает этим странам бороться с бедностью и создавать рабочие места, а также соблюдать принципы устойчивого развития.

Опубликованный отчет показывает, что благодаря GSP такие страны, как Шри-Ланка, Монголия и Боливия, более эффективно борются с использованием детского труда.