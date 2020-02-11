Глава ОБСЄ та заступник генсека НАТО візьмуть участь в "Українському ланчі" в Мюнхені

Чинний глава ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама та заступник генсека НАТО Мірче Джоане візьмуть участь у "Українському ланчі", що відбудеться на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Захід буде присвячений безпеці України та ширшому глобальному контексту.

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Окрім рами та Джоане, до дискусії долучаться також президентка Естонії Керсті Кальюлайд, міністр оборони Швеції Петер Гульквіст, глава МЗС Словаччини Мірослав Лайчак та колишній спеспредставник США по Україні Курт Волкер.

Нагадаємо, за повідомленням організаторів Мюнхенської конференції участь у ній візьме президент Володимир Зеленський. В офісі глави держави це наразі офіційно не підтвердили.

"Український ланч" відбудеться 15 лютого і стане четвертим від початку проведення у 2017 році. Його організовує Фонд Віктора Пінчука і Ялтинська європейська стратегія.