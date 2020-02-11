Глава ОБСЕ и заместитель генсека НАТО примут участие в "Украинском ланче" в Мюнхене

Действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама и заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ примут участие в "Украинском ланче", который состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мероприятие будет посвящено безопасности Украины и более широкому глобальному контексту.

Читайте также Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Помимо Рамы и Джоанэ, к дискуссии присоединятся также президент Эстонии Керсти Кальюлайд, министр обороны Швеции Петер Гульквист, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Напомним, по сообщению организаторов Мюнхенской конференции участие в ней примет президент Владимир Зеленский. В офисе главы государства это пока официально не подтвердили.

"Украинский ланч" состоится 15 февраля и станет четвертым с начала проведения в 2017 году. Организует Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия.