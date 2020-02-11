Зеленский обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и сохранения санкций ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Офиса президента.

"Глава Украинского государства проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе. Федеральный канцлер выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением со стороны незаконных вооруженных формирований режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.

Во время разговора также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран "нормандской четверки" могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.