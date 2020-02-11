США: РФ має відкликати підтримку режиму Асада

Сполучені Штати підтримують Туреччину на тлі загострення ситуації в сирійському Ідлібі та закликають РФ відкликати підтримку режиму диктатора Башара Асада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посол США в НАТО Кей Бейлі Хатчісон заявила під час онлайн-брифінгу в Брюсселі напередодні міністерської зустрічі Альянсу.

"Підтримка Росією сирійського диктатора дуже непокоїть. Вони (сирійці – ЄП.) атакують турків, турецьких військових - і це не припустимо", - сказала вона.

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За її словами, США виступають проти дій режиму Асада за підтримки РФ і у цій ситуації повністю підтримують Туреччину.

"Туреччина – наш союзник, який намагається викорінити тероризм. Ми згодні не з усім, що вона робить в Сирії. Але атака РФ, чи то сирійців за підтримки РФ – поза межею", - зазначила Хатчісон.

Вона нагадала, що в результаті дій режиму Асада убиті тисячі цивільних, у тому числі – після використання хімічної зброї, та закликала Росію відкликати підтримку сирійського режиму.

У понеділок внаслідок артилерійського обстрілу з боку сирійського режиму в провінції загинули 5 турецьких військовослужбовців.

У відповідь турецькі сили завдали ударів по 115 цілях режиму сирійського уряду і стверджують, що ліквідували 101 військового.

НАТО закликає сирійські війська президента Башара Асада, а також Росію, припинити операцію в провінції Ідліб.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у вівторок, що уряд Сирії заплатить "дуже високу ціну" за напад на турецькі війська в Ідлібі.