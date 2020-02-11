США: РФ должна отозвать поддержку режима Асада

Соединенные Штаты поддерживают Турцию на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе и призывают РФ отозвать поддержку режима диктатора Башара Асада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила во время онлайн-брифинга в Брюсселе накануне министерской встречи Альянса.

"Поддержка Россией сирийского диктатора очень беспокоит. Они (сирийцы - ЕН.) атакуют турок, турецких военных - и это недопустимо", - сказала она.

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По ее словам, США выступают против действий режима Асада при поддержке РФ и в этой ситуации полностью поддерживают Турцию.

"Турция - наш союзник, который пытается искоренить терроризм. Мы согласны не со всем, что она делает в Сирии. Но атака РФ, то есть сирийцев при поддержке РФ – это уже за чертой", - отметила Хатчисон.

Она напомнила, что в результате действий режима Асада убиты тысячи гражданских, в том числе – в результате применения химического оружия, и призвала Россию отозвать поддержку сирийского режима.