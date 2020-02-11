Криклий допустил, что вопрос польских квот на автоперевозки "удастся сдвинуть с места"

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий через неделю посетит Польшу с рабочим визитом для обсуждения вопроса расширения квот на автоперевозки по территории этой страны для украинских перевозчиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Через неделю специально еду в Польшу по этому вопросу. Встречусь с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком. По этому вопросу у нас есть поддержка в Беларуси, и, думаю, нам удастся сдвинуть с места этот вопрос", - сказал министр.

На прошлой неделе Украина и Беларусь подписали межправительственный протокол, который предусматривает освобождение от разрешительной системы автомобильных перевозок грузов и пассажиров в нерегулярном сообщении.

Как отмечал Криклий ранее, ситуация с автоперевозками через польскую границу в 2020 году может ухудшиться в связи с тем, что Польша начала выдавать дополнительные разрешения в 2019 году за счет 2020 года.

Как известно, проблема возникла в 2018 году из-за позиции Польши установить квоту на международные автомобильные перевозки в 2019 году на уровне 130 тысяч разрешений. Ключевой аргумент польской переговорной команды - интересы польских перевозчиков. Позиция украинской стороны - квота разрешений не может быть меньше, чем 200 тыс. разрешений.

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба призвал Польшу пойти на уступки в ответ на то, что Киев предоставил формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

В МИД Польши заявляли, что "не принимают принципов торговли в вопросе исторического наследия".

Подробнее читайте в статье: "Транспортный "конфликт" с ЕС: как Украине решить вопрос квот на автоперевозки".