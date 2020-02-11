В Италии ликвидируют вторую по величине авиакомпанию

Вторая по величине итальянская авиакомпания Air Italy приостановила выполнение рейсов и планирует прекратить полеты до конца месяца.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте компании.

"После собрания акционеров Air Italy (Alisarda и Qatar Airways через AQA Holding spa) было принято решение о ликвидации компании", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с 11 по 25 февраля включительно все рейсы Air Italy будут выполняться другими перевозчиками в указанное и ранее запланированное время.

Все пассажиры, которые забронировали билеты после 25 февраля, смогут получить полное возмещение стоимости билета.

Авиакомпания Air Italy, ранее известная как Meridiana, будет ликвидирована после двух лет больших убытков.

Компания осуществляла регулярные рейсы по 34 внутриевропейским и межконтинентальным направлениям. Главные хабы - аэропорт Милан-Мальпенса и аэропорт Ольбия (Сардиния). Флот состоит из 13 самолетов.