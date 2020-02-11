Україна обговорила з Нідерландами співпрацю у реформі системи охорони здоров'я

У комітеті Верховної ради з питань здоров’я нації відбулася зустріч з представниками делегації Нідерландів на чолі з послом в Україні Йоганнесом де Молом, на якій сторони обговорили співпрацю у реформуванні системи охорони здоров’я України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ВРУ.

Україна зацікавлена в експертній допомозі нідерландських фахівців, зокрема, у питаннях приведення українського законодавства у відповідність до європейського.

Йоганнес де Мол повідомив, що до нідерландської делегації входять 15 представників компаній, які працюють у різних галузях охорони здоров’я і висловив вдячність за інтерес до пропозицій нідерландської сторони.

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"Сьогодні в Міністерстві охорони здоров’я України ми ознайомились зі станом справ у галузі охорони здоров’я України і вражені тим широким спектром питань, які плануються до впровадження, а також темпом реформ", - сказав посол, а також наголосив на зацікавленості у досвіді України у проведенні реформи системи охорони здоров’я, зокрема, впровадженні електронної системи охорони здоров'я eHealth.

"Мета візиту – налагодження співпраці, як на рівні міністерств, на рівні бізнесів, так і на рівні поширення та обміну знаннями між експертними інституціями. Це стосується як концесії в сфері охорони здоров’я, так і загалом розвитку охорони здоров’я і вирішення тих складнощів, що виникають в процесі реформування системи", - сказав Йоганнес де Мол.

Під час зустрічі також виступили представники нідерландських компаній, які розповіли про свої пріоритети у співпраці з Україною. "Ми хочемо отримати знання і поділитися власними у сфері охорони здоров’я, зокрема, щодо реформи. Наша мета – знаходження партнерів, з якими ми могли б ділитись знаннями і спільно шукати шляхи вирішення проблем", - відзначали учасники зустрічі.

Нагадаємо, Британія виділила 4 млн фунтів на реформу охорони здоров'я України.