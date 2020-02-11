Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украина надеется на подписание соглашения об "открытом небе" с ЕС до конца года

Северная Македония ратифицировала протокол о вступлении в НАТО

Генсек НАТО призвал Асада и Россию прекратить боевые действия в Идлибе

Германия "благодаря" шторму побила рекорд потребления энергии ветра






Украина обсудила с Нидерландами сотрудничество в реформе системы здравоохранения

Вторник, 11 февраля 2020, 17:52

В комитете Верховной рады по вопросам здоровья нации состоялась встреча с представителями делегации Нидерландов во главе с послом в Украине Йоганнесом де Молом, на которой стороны обсудили сотрудничество в реформировании системы здравоохранения Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

Украина заинтересована в экспертной помощи нидерландских специалистов, в частности, в вопросах приведения украинского законодательства в соответствие с европейским.

Йоганнес де Мол сообщил, что в нидерландскую делегацию вошли 15 представителей компаний, работающих в различных отраслях здравоохранения, и выразил благодарность за интерес к предложениям нидерландской стороны.

Читайте также
Заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции подала в отставку

"Сегодня в Министерстве здравоохранения Украины мы ознакомились с положением дел в области здравоохранения Украины и поражены тем широким спектром вопросов, которые планируются к внедрению, а также темпом реформ", - сказал посол, также отметив заинтересованность в опыте Украины в проведении реформы, в частности, по внедрению электронной системы здравоохранения eHealth.

"Цель визита - налаживание сотрудничества, как на уровне министерств, на уровне бизнеса, так и на уровне распространения и обмена знаниями между экспертными институтами. Это касается как концессии в сфере здравоохранения, так и в целом развития здравоохранения и решения сложностей, возникающих в процессе реформирования системы ", - сказал Йоханнес де Мол.

Во время встречи также выступили представители нидерландских компаний, которые рассказали о своих приоритетах в сотрудничестве с Украиной. "Мы хотим получить знания и поделиться собственными в сфере здравоохранения, в частности, касаемо реформы. Наша цель - нахождение партнеров, с которыми мы могли бы делиться знаниями и совместно искать пути решения проблем", - отмечали участники встречи.

Напомним, Великобритания выделила 4 млн фунтов на реформу здравоохранения Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды
powered by lun.ua