Украина обсудила с Нидерландами сотрудничество в реформе системы здравоохранения

В комитете Верховной рады по вопросам здоровья нации состоялась встреча с представителями делегации Нидерландов во главе с послом в Украине Йоганнесом де Молом, на которой стороны обсудили сотрудничество в реформировании системы здравоохранения Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

Украина заинтересована в экспертной помощи нидерландских специалистов, в частности, в вопросах приведения украинского законодательства в соответствие с европейским.

Йоганнес де Мол сообщил, что в нидерландскую делегацию вошли 15 представителей компаний, работающих в различных отраслях здравоохранения, и выразил благодарность за интерес к предложениям нидерландской стороны.

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"Сегодня в Министерстве здравоохранения Украины мы ознакомились с положением дел в области здравоохранения Украины и поражены тем широким спектром вопросов, которые планируются к внедрению, а также темпом реформ", - сказал посол, также отметив заинтересованность в опыте Украины в проведении реформы, в частности, по внедрению электронной системы здравоохранения eHealth.

"Цель визита - налаживание сотрудничества, как на уровне министерств, на уровне бизнеса, так и на уровне распространения и обмена знаниями между экспертными институтами. Это касается как концессии в сфере здравоохранения, так и в целом развития здравоохранения и решения сложностей, возникающих в процессе реформирования системы ", - сказал Йоханнес де Мол.

Во время встречи также выступили представители нидерландских компаний, которые рассказали о своих приоритетах в сотрудничестве с Украиной. "Мы хотим получить знания и поделиться собственными в сфере здравоохранения, в частности, касаемо реформы. Наша цель - нахождение партнеров, с которыми мы могли бы делиться знаниями и совместно искать пути решения проблем", - отмечали участники встречи.

Напомним, Великобритания выделила 4 млн фунтов на реформу здравоохранения Украины.