Нідерланди: у двох містах підірвали "поштові бомби"

У середу вранці в офісних приміщеннях Амстердама і Керкраде в Нідерландах пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AD.nl.

Вибух в Амстердамі стався в поштовому відділенні бізнес-будівлі близько восьмої ранку. У поліції не повідомили, чи був хтось на момент вибуху в приміщенні, але постраждалих, за попередньою інформацією, немає. Вважається, що бомба була в пакунку, надісланому поштою.

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Через пів години в поштовій сортувальної компанії у місті Керкраде теж вибухнув конверт із бомбою. Працівників евакуювали, на місце прибула команда вибухотехніків.

Зовсім недавно, в грудні та січні, у кількох містах країни були знайдені конверти з бомбами. Зокрема, в Амстердамі, Роттердамі, Утрехті і Маастрихті. До посилок додавалися листи з погрозами.

В поліції заявляли, що виявлена всередині вибухівка могла призвести до серйозних фізичних травм, але все обійшлося без жертв.