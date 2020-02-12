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Нидерланды: в двух городах взорвали "почтовые бомбы"

Среда, 12 февраля 2020, 10:24

В среду утром в офисных помещениях Амстердама и Керкраде в Нидерландах прогремели взрывы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AD.nl.

Взрыв в Амстердаме произошел в почтовом отделении бизнес-здания около восьми утра. В полиции не сообщили, был ли кто-то в помещении в момент взрыва, но пострадавших, по предварительной информации, нет. Считается, что бомба была в пакете, отправленном по почте.

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Через полчаса в почтовой сортировочной компании в городе Керкраде тоже взорвался конверт с бомбой. Работников эвакуировали, на место прибыла команда взрывотехников.

Совсем недавно, в декабре и январе, в нескольких городах страны были найдены конверты с бомбами. В частности, в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте. В конвертах также были письма с угрозами.

В полиции заявляли, что обнаруженная внутри взрывчатка могла привести к серьезным физическим травмам, но все обошлось без жертв.

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