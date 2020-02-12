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Спецоперація у Стокгольмі: затримано 41 покупця сексуальних послуг

Середа, 12 лютого 2020, 10:54

У Стокгольмі поліція затримала чотири десятки покупців сексуальних послуг в рамках жорсткої кампанії, спрямованої проти боротьби з проституцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Кілька тижнів тому поліція провела обшуки за трьома різними адресами в Стокгольмі й затримала 41 особу. Майже всіх чоловіків доставили в суд за новою пришвидшеною схемою.

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Як відзначає видання, вулична проституція у Швеції суттєво скоротилась і тепер перемістилась у закриті приміщення – апартаменти та готелі.

Минулого року 50 чоловіків в окрузі Стокгольма були засуджені за покупку або спробу купити сексуальні послуги.

У 1999 році Швеція стала першою країною в світі, яка криміналізувати покупку, а не продаж сексу. Той, хто визнаний винним в покупці сексу, може бути оштрафований або відправлений до в'язниці на термін до року.

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