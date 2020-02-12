Спецоперация в Стокгольме: задержали 41 покупателя сексуальных услуг

В Стокгольме полиция задержала четыре десятка покупателей сексуальных услуг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Несколько недель назад полиция провела обыски по трем разным адресам в Стокгольме и задержала 41 человека. Почти всех мужчин доставили в суд по новой ускоренной схеме.

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Как отмечает издание, уличная проституция в Швеции существенно сократилась и переместилась в закрытые помещения - апартаменты и гостиницы.

В прошлом году 50 мужчин в округе Стокгольма были осуждены за покупку или попытку купить сексуальные услуги.

В 1999 году Швеция стала первой страной в мире, которая криминализировала покупку, а не продажу секса. Тот, кто признан виновным в покупке секса, может быть оштрафован или отправлен в тюрьму на срок до года.