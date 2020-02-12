Україна хоче стати членом центру з права СОТ

Україна розпочала дії з отримання членства в Консультаційному центрі з питань права Світової організації торгівлі (СОТ).

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Кабміну, відповідний проєкт указу президента у середу планується розглянути на урядовому засіданні.

Консультаційний центр з питань права СОТ є громадською організацією, заснованою у 2001 році. Наразі його членами є 37 країн.

Сплативши членські внески, країни-члени отримають безкоштовні консультації з права СОТ, а у разі залучення юристів Центру до роботи у торгових суперечках СОТ це сплачується за фіксованою таксою зі знижками для країн, що розвиваються.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про перемогу України в арбітражі СОТ у справі щодо заборони РФ експорту українського залізничного обладнання. При цьому арбітраж у цій справі Україна була вимушена проводити, майже не залучаючи профільних юристів "зі сторони".

Детальніше про це можна почитати у статті "СОТ не повірив російській пропаганді: як Україна виграла торговий арбітраж".