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Украина хочет стать членом центра права ВТО

Среда, 12 февраля 2020, 11:21

Украина начала предпринимать действия по получению членства в Консультационном центре по вопросам права Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Кабмина, соответствующий проект указа президента в среду планируется рассмотреть на правительственном заседании.

Консультационный центр по вопросам права ВТО – общественная организация, основанная в 2001 году. Сейчас его членами являются 37 стран.

Заплатив членские взносы, страны-члены получат бесплатные консультации по вопросам права ВТО, а в случае привлечения юристов Центра к работе с торговыми спорами в рамках ВТО это оплачивается по фиксированной таксе со скидками для развивающихся стран.

На прошлой неделе стало известно о победе Украины в арбитраже ВТО по делу о запрете РФ экспорта украинского железнодорожного оборудования. При этом арбитраж в этом деле Украина была вынуждена проводить, почти не привлекая профильных юристов "со стороны".

Подробнее об этом можно почитать в статье "ВТО не поверил российской пропаганде: как Украина выиграла торговый арбитраж".

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