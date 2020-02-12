Ердоган пообіцяв переслідувати війська Асада і накинувся на РФ

Турецькі військові атакуватимуть війська Башара Асада всюди, на землі і в повітрі, якщо хоча б ще один турецький військовий буде поранений.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, це у середу вранці пообіцяв турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи перед своїми партійцями.

Він накинувся на Росію та Іран, які підтримують сирійський режим, і з якими Туреччина уклала угоди для припинення конфлікту, заявивши, що їхні обіцянки не виконуються.

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"Я оголошую, що від сьогодні ми будемо завдавати удари по силах режиму всюди — не дотримуючись кордонів Ідлібу та Сочинської угоди — у випадку, якщо нашим солдатам на спостережних пунктах чи в інших місцях буде завдано хоча б найменшої шкоди", — сказав він.

У 2018 році Анкара і Москва, які підтримують ворожі сторони в сирійській війні, досягли знакової угоди в Сочі про створення демілітаризованої зони навколо Ідліба.

Ердоган спілкувався з членами своєї правлячої партії в парламенті після того, як протягом 10 днів турецькі та сирійські війська обмінювалися обстрілами в Ідлібі. Він повідомив, що за цей період 14 турецьких військовослужбовців загинули і 45 були поранені.

Ердоган заявив, що Туреччина має намір витіснити сирійські урядові сили за межі турецьких спостережних пунктів в Ідлібі до кінця лютого.