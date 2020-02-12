Эрдоган пообещал преследовать войска Асада и набросился на РФ

Турецкие военные будут атаковать войска Башара Асада везде, на земле и в воздухе, если хотя бы еще один турецкий военный будет ранен.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, это в среду утром пообещал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими партийцами.

Он набросился на Россию и Иран, которые поддерживают сирийский режим и с которыми Турция заключила соглашения для прекращения конфликта, заявив, что их обещания не выполняются.

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"Я объявляю, что с сегодняшнего дня мы будем наносить удары по силам режима повсюду - не соблюдая границ Идлиб и Сочинского соглашения - в случае, если нашим солдатам на наблюдательных пунктах или в других местах будет нанесен хотя бы малейший вред", - сказал он.

В 2018 году Анкара и Москва, которые поддерживают враждующие стороны в сирийской войне, достигли знакового соглашения в Сочи о создании демилитаризованной зоны вокруг Идлиба.

Эрдоган общался с членами своей правящей партии в парламенте после того, как в течение 10 дней турецкие и сирийские войска обменивались обстрелами в Идлибе. Он сообщил, что за этот период 14 турецких военнослужащих погибли и 45 были ранены.

Эрдоган заявил, что Турция намерена вытеснить сирийские правительственные силы за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца февраля.