У Північній Ірландії 52-річного чоловіка звинуватили у гучному вбивстві журналістки

Поліція Північної Ірландії заявила в середу, що звинуватила 52-річного чоловіка у вбивстві журналістки Ліри Маккі в Лондондеррі минулого року, вбивстві, яке викликало резонанс в провінції Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У вівторок місцевий чоловік був заарештований детективами та доставлений у Белфаст, де йому також було пред'явлено звинувачення у володінні вогнепальною зброєю з метою загрози життю та в членстві у забороненій організації.

Чоловік з’явиться у магістратському суді Лондондеррі у четвер, заявляє поліція. Він є одним із кількох осіб, дії яких розслідуються стосовно вбивства 29-річної Маккі.

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Вбивство Маккі в квітні 2019 року ірландським націоналістичним бойовиком під час заворушень у місті Лондондеррі викликало обурення в провінції, мирна угода щодо якої у 1998 році поклала край трьом десятиліттям насильства.

"Нова ІРА", група, яка відкололася від Ірландської республіканської армії, зізналася, що один з її "добровольців" вбив журналістку Маккі, застрелену під час репортажу про заворушення в Лондондеррі.

Журналістка, ймовірно, постраждала від кулі, якою стріляли в поліцію.