У Нідерландах знову виявили "поштову бомбу", втретє за два дні

Поліція Нідерландів знешкодила лист із вибухівкою, який надійшов до однієї з компаній у місті Лесден. Це третій подібний лист за останні два дні.

Про це повідомляє Європейська правда" із посиланням на NOS.

Підозрілий лист було виявлено сьогодні вранці в офісі компанії Unisys, яка займається платіжними операціями. Після вчорашнього попередження поліції співробітники відразу викликали поліцію.

Сапери знешкодили бомбу, ніхто не постраждав. Вчора такі ж листи були виявлені в офісних приміщеннях Амстердама і Керкраде.

За даними поліції, листи відправляє шантажист, який вимагає певну суму в біткоїнах.

Минулого місяця кілька листів з бомбами були доставлені компаніям в Роттердамі, Утрехті та Амстердамі. Не виключено, що всі листи розсилала одна й та ж людина.