В Нидерландах снова обнаружили "почтовую бомбу", третью за два дня
Полиция Нидерландов обезвредила письмо со взрывчаткой, которое поступило в одну из компаний в городе Лесден. Это третье подобное письмо за последние два дня.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Подозрительное письмо было обнаружено сегодня утром в офисе компании Unisys, которая занимается платежными операциями. После вчерашнего предупреждения сотрудники сразу вызвали полицию.
Саперы обезвредили бомбу, никто не пострадал. Вчера такие же письма были обнаружены в офисных помещениях Амстердама и Керкраде.
По данным полиции, письма отправляет шантажист, который требует определенную сумму в биткоинах.
В прошлом месяце несколько писем с бомбами были доставлены компаниям в Роттердаме, Утрехте и Амстердаме. Не исключено, что все письма рассылал один и тот же человек.