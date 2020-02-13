В Нидерландах снова обнаружили "почтовую бомбу", третью за два дня

Полиция Нидерландов обезвредила письмо со взрывчаткой, которое поступило в одну из компаний в городе Лесден. Это третье подобное письмо за последние два дня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Подозрительное письмо было обнаружено сегодня утром в офисе компании Unisys, которая занимается платежными операциями. После вчерашнего предупреждения сотрудники сразу вызвали полицию.

Саперы обезвредили бомбу, никто не пострадал. Вчера такие же письма были обнаружены в офисных помещениях Амстердама и Керкраде.

По данным полиции, письма отправляет шантажист, который требует определенную сумму в биткоинах.

В прошлом месяце несколько писем с бомбами были доставлены компаниям в Роттердаме, Утрехте и Амстердаме. Не исключено, что все письма рассылал один и тот же человек.