Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Германия подозревает своего гражданина в поставках военного оборудования в Россию

В ОПУ рассказали о планах Зеленского на Мюнхенской конференции

Премьер Польши планирует визит в Смоленск и Катынь

MH17: Нидерланды отказали РФ в праве судить граждан РФ, обвиняемых в сбивании самолета






В Нидерландах снова обнаружили "почтовую бомбу", третью за два дня

Четверг, 13 февраля 2020, 12:49

Полиция Нидерландов обезвредила письмо со взрывчаткой, которое поступило в одну из компаний в городе Лесден. Это третье подобное письмо за последние два дня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Подозрительное письмо было обнаружено сегодня утром в офисе компании Unisys, которая занимается платежными операциями. После вчерашнего предупреждения сотрудники сразу вызвали полицию.

Саперы обезвредили бомбу, никто не пострадал. Вчера такие же письма были обнаружены в офисных помещениях Амстердама и Керкраде.

По данным полиции, письма отправляет шантажист, который требует определенную сумму в биткоинах.

В прошлом месяце несколько писем с бомбами были доставлены компаниям в Роттердаме, Утрехте и Амстердаме. Не исключено, что все письма рассылал один и тот же человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды инциденты
powered by lun.ua