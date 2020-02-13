Британія: стало відомо, хто залишить уряд Бориса Джонсона

У британському уряді пройшли перші відставки, при цьому ключові міністри зберігають посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Одними з перших "жертв" перестановок у британському уряді стали міністр у справах Північної Ірландії Джуліан Сміт і міністр у справах бізнесу Андреа Лідсом.

Міністр житлового будівництва Естер Маквей і міністр навколишнього середовища Тереза Вільєрс також вийшли зі складу уряду.

Міністр освіти Кріс Скидмор і молодші міністри транспорту Нус Гані і Джордж Фрімен також були звільнені.

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Крім того, генеральний прокурор Джеффрі Кокс, присутній на засіданні уряду, подав у відставку.

Очікувалося, що такі високопоставлені фігури, як канцлер Саджид Джавід, міністр закордонних справ Домінік Рааб і міністр внутрішніх справ Пріті Патель, залишаться на своїх місцях.

Однак пізніше стало відомо, що Саджид Джавід все ж подав у відставку.

Більшість членів кабінету були призначені, коли Джонсон став прем'єр-міністром у липні.

Він залишив свій в основному не зміненим після вирішальної перемоги Консервативної партії на виборах в грудні з планами провести більш суттєву перестановку після виходу Британії з ЄС.

Основні зміни очікуються на рівні молодших міністрів, зокрема, з метою досягнення гендерного балансу. Зокрема, очікується, що кілька жінок-членів парламенту, включаючи Анну-Марі Тревельян, Сьюеллу Брейверман і Джилліан Кіган, будуть підвищені на посаді.

Також Джонсон має призначити нового міністра для нагляду за будівництвом швидкісної залізничної лінії HS2, остаточне схвалення якої відбулося на цьому тижні.

Йому також потрібно знайти когось для проведення кліматичного саміту в Глазго в цьому році.