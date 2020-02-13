Британия: стало известно, кто покинет правительство Бориса Джонсона

В британском правительстве прошли первые отставки, при этом ключевые министры сохраняют должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Одними из первых "жертв" перестановок в британском правительстве стали министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит и министр по делам бизнеса Андреа Лидсом.

Министр жилищного строительства Эстер Маквей и министр окружающей среды Тереза Вильерс также вышли из состава правительства.

Министр образования Крис Скидмор и младшие министры транспорта Нус Гане и Джордж Фримен также были уволены.

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Кроме того, генеральный прокурор Джеффри Кокс, присутствовший на заседании правительства, подал в отставку.

Ожидалось, что такие высокопоставленные фигуры, как канцлер Саджид Джавид, министр иностранных дел Доминик Рааб и министр внутренних дел Прити Патель, останутся на своих местах.

Однако позже стало известно, что Саджид Джавид все же подал в отставку.

Большинство членов кабинета были назначены, когда Джонсон стал премьер-министром в июле.

Он оставил свой в основном не измененным после решающей победы Консервативной партии на выборах в декабре с планами провести более существенную перестановку после выхода Британии из ЕС.

Основные изменения ожидаются на уровне младших министров, в частности, с целью достижения гендерного баланса. В частности, ожидается, что несколько женщин-членов парламента, включая Анну-Мари Тревельян, Сьюеллу Брейверман и Джиллиан Киган, будут повышены в должности.

Также Джонсон должен назначить нового министра для надзора за строительством скоростной железнодорожной линии HS2, окончательное утверждение которой состоялось на этой неделе.

Ему также нужно найти кого-то для проведения климатического саммита в Глазго в этом году.