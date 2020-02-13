Прем’єр Фландрії зібрався до Орбана і спричинив скандал у бельгійській політиці

У Бельгії розгорівся політичний скандал через плани прем'єр-міністра Фландрії (однієї з трьох земель) Жана Жамбона відвідати Будапешт і зустрітися угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Бельгійські партії, в тому числі партія Жамбона, минулого місяця проголосували за резолюцію Європейського парламенту, в якій визнавалося, що в Угорщині не було досягнуто відчутного прогресу з початку моніторингу верховенства права.

"Я хочу почути, яка їхня лінія захисту, в тому числі щодо свободи преси і критики верховенства права. Само собою зрозуміло, що я буду піднімати питання критики за верховенство права і свободу преси в своїх дискусіях", - сказав Жамбон.

Бельгійська опозиція, яка різко розкритикувала візит, сумнівається в намірах Жамбона. Соціалісти в середу подали екстрену резолюцію у фламандський парламент, щоб змусити Жамбона обговорити проблему демократії і верховенства права з Орбаном.

"Зустріч Жамбона з людиною, яка, крім іншого, незаконно закриває університети, утискає пресу, збагачує свою власну сім'ю за рахунок корупції з європейськими грошима і розпалює антисемітизм, - це не просто звичайна зустріч", - сказала депутат-соціаліст Аннік Ламбрехт.

Жамбон свого часу потрапив у скандал, коли, перебуваючи на посаді глави МВС заявив, що "значна частина мусульманської громади танцювали" після терактів у Брюсселі.