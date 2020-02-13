Премьер Фландрии собрался к Орбану и вызвал скандал в бельгийской политике

В Бельгии разгорелся политический скандал из-за планов премьер-министра Фландрии (одной из трех земель) Жана Жамбона посетить Будапешт и встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Бельгийские партии, в том числе партия Жамбона, в прошлом месяце проголосовали за резолюцию Европейского парламента, в которой признавалось, что в Венгрии не было достигнуто ощутимого прогресса с начала мониторинга верховенства права.

"Я хочу услышать, какова их линия защиты, в том числе о свободе прессы и критике верховенства права. Само собой разумеется, что я буду поднимать вопрос критики за верховенство права и свободу прессы в своих дискуссиях", - сказал Жамбон.

Бельгийская оппозиция, которая резко раскритиковала визит, сомневается в намерениях Жамбона. Социалисты в среду подали экстренную резолюцию в фламандский парламент, чтобы заставить Жамбона обсудить проблему демократии и верховенства права с Орбаном.

"Встреча Жамбона с человеком, который, помимо прочего, незаконно закрывает университеты, ущемляет прессу, обогащает свою семью за счет коррупции с европейскими деньгами и разжигает антисемитизм - это не просто обычная встреча", - сказала депутат-социалист Анник Ламбрехт.

Жамбон свое время попал в скандал, когда, находясь на посту главы МВД заявил, что "значительная часть мусульманской общины танцевали" после терактов в Брюсселе.