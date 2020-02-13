Словацькі "друзі Путіна" опиняться поза парламентом після виборів 29 лютого - опитування

Опозиційні партії Словаччини можуть отримати конституційну більшість на виборах 29 лютого, згідно з опитуванням, опублікованим у четвер. За його результатами, дві партії нинішньої коаліції, зокрема проросійська SNS, не долають прохідний поріг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дві партії уряду прем'єр-міністра Петера Пеллегріні, проросійська націоналістична SNS та партія етнічних угорців Most-Hid, отримали в опитуванні агентства Focus менше 5% голосів.

Як відомо, спікер парламенту Словаччини Андрей Данко, член SNS, виступає проти політики ЄС щодо РФ та зберігає активний контакт зі спікером російської Держдуми Вячеславом Володіним.

SNS заблокувала імплементацію оновлених стратегій безпеки та оборони Словаччини влітку 2018 року. Причиною такого кроку стали деякі пункти, де Росію охарактеризували як агресивну країню.

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Опитування, проведене 6-12 лютого (1005 респондентів), показало, що шість опозиційних партій, від лібералів до консерваторів, можуть сформувати широку коаліцію з 94 депутатами 150-місного парламенту. Вони казали, що можуть спільно працювати над тим, щоб зняти Smer, який перебуває при владі протягом останніх 14 років.

У січні демократичним опозиційним партіям соціологи прогнозували 84 місця.

Ультраправа партія LSNS опустилася на третє місце з 12,2% у лютому (12,8% у січні). Останнє опитування також показало стрибок підтримки центристського OLANO до 13,3% з 9,0%, що робить його найсильнішою опозиційною партією.