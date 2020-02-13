Оппозиционные партии Словакии могут получить конституционное большинство на выборах 29 февраля, согласно опубликованному в четверг опросу. По его результатам, две партии нынешней коалиции, в частности пророссийская SNS, не преодолевают проходной барьер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Две партии правительства премьер-министра Петера Пеллегрини, пророссийская националистическая SNS и партия этнических венгров Most-Hid, получили в опросе агентства Focus менее 5% голосов.

Как известно, спикер парламента Словакии Андрей Данко, член SNS, выступает против политики ЕС в отношении РФ и сохраняет активный контакт со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

SNS заблокировала имплементацию обновленных стратегий безопасности и обороны Словакии летом 2018 года. Причиной такого шага стали некоторые пункты, где Россию охарактеризовали как агрессивную страну.

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Опрос, проведенный 6-12 февраля (1005 респондентов), показал, что шесть оппозиционных партий, от либералов до консерваторов, могут сформировать широкую коалицию с 94 депутатами 150-местного парламента. Они говорили, что могут совместно работать над тем, чтобы снять Smer, который находится у власти в течение последних 14 лет.

В январе демократическим оппозиционным партиям социологи прогнозировали 84 места.

Ультраправая партия LSNS опустилась на третье место с 12,2% в феврале (12,8% в январе). Последний опрос также показал скачок поддержки центристской OLANO до 13,3% с 9,0%, что делает ее самой сильной оппозиционной партией.