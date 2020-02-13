Союзник Ердогана звинуватив РФ у смерті турецьких військових, Москва відповіла

Росія закликає Туреччину утримуватися від провокаційних заяв щодо Сирії.

Про це йдеться у коментарі на сайті МЗС РФ, повідомляє "Європейська правда".

"З подивом сприйняли висловлювання лідера Партії націоналістичного руху Девлета Бахчелі 11 лютого на засіданні Великих національних зборів Туреччини. Бахчелі намагався покласти на Росію і сирійський уряд відповідальність за загибель турецьких військовослужбовців в САР, закликав керівництво своєї країни до радикального перегляду російсько-турецьких відносин", - йдеться у повідомленні.

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Партія націоналістичного руху є партнером "Партії справедливості і розвитку" Ердогана.

"Вважаємо, що в умовах напруженої ситуації на північному заході САР слід проявляти витримку і тим більше - утримуватися від провокаційних коментарів, які аж ніяк не сприяють конструктивному діалогу наших країн з проблематики сирійського врегулювання. Вважаємо неприпустимим використання трагічних подій в спробі "набрати очки" у внутрішньополітичній полеміці", - заявили у Москві.

В Ідлібі всього за тиждень було вбито 13 турецьких солдатів, що викликало військові удари Анкари у відповідь. Ердоган вимагає від Росії переглянути співпрацю з режимом Башара Асада, проте сили Асада за підтримки Москви й Ірану продовжують наступ на північному сході Сирії.