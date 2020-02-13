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Союзник Эрдогана обвинил РФ в смерти турецких военных, Москва ответила

Четверг, 13 февраля 2020, 18:52

Россия призывает Турцию воздержаться от провокационных заявлений по Сирии.

Об этом говорится в комментарии на сайте МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

"С недоумением восприняли высказывания лидера Партии националистического движения Д.Бахчели 11 февраля на заседании Великого национального собрания Турции. Бахчели пытался возложить на Россию и сирийское правительство ответственность за гибель турецких военнослужащих в САР, призывал руководство своей страны к радикальному пересмотру российско-турецких отношений", - говорится в сообщении.

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Партия националистического движения является партнером "Партии справедливости и развития" Эрдогана.

"Полагаем, что в условиях напряженной ситуации на северо-западе САР следует проявлять выдержку и тем более – воздерживаться от провокационных комментариев, которые отнюдь не способствуют конструктивному диалогу наших стран по проблематике сирийского урегулирования. Считаем недопустимым использование трагических событий в попытке "набрать очки" во внутриполитической полемике", - добавили в Москве.

В Идлибе всего за неделю были убиты 13 турецких солдат, что вызвало военные удары Анкары в ответ. Эрдоган требует от России пересмотреть сотрудничество с режимом Башара Асада, однако силы Асада при поддержке Москвы и Ирана продолжают наступление на северо-востоке Сирии.

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