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Прем'єр Британії під тиском через розкішні канікули на Карибах

Четвер, 13 лютого 2020, 20:32

Опозиційні депутати Британії попросили наглядовий орган зі стандартів парламенту розслідувати, хто заплатив прем'єр-міністру Борису Джонсону за розкішну післявиборну відпустку в Карибському басейні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Джонсон та його дівчина Керрі Симондс провели 11-денну відпустку на острові Мюстік протягом Нового року, після того як Консервативна партія Джонсона перемогла на виборах у Британії 12 грудня.

У реєстрі, де законодавці зобов’язані розкривати пожертви та заробітки поза парламентом, Джонсон заявив, що житло, оцінене в 20 тис. доларів, парі оплатив як подарунок британський бізнесмен Девід Росс.

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Речник Росса заявив Daily Mail, що бізнесмен допоміг знайти віллу для Джонсона, але не заплатив за неї.

Пізніше Росс уточнив у своїй заяві, що "організував житло містеру Джонсону на Мюстіке вартістю 20 тис. доларів. Тому це допомога натурою від містера Росса містеру Джонсона, і декларація містера Джонсона правильна".

Офіс Джонсона заявив, що "всі вимоги щодо прозорості виконуються відповідно".

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Велика Британія
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