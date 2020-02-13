Премьер Британии под давлением из-за роскошных каникул на Карибах

Оппозиционные депутаты Британии попросили надзорный орган по стандартам парламента расследовать, кто заплатил премьер-министру Борису Джонсону за роскошный послевыборный отпуск в Карибском бассейне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Джонсон и его девушка Керри Симондс провели 11-дневный отпуск на острове Мюстик в течение Нового года, после того как Консервативная партия Джонсона победила на выборах в Великобритании 12 декабря.

В реестре, где законодатели обязаны раскрывать пожертвования и заработки вне парламента, Джонсон заявил, что жилье, оцененное в 20 тыс. долларов, паре оплатил как подарок британский бизнесмен Дэвид Росс.

Представитель Росса заявил Daily Mail, что бизнесмен помог найти виллу для Джонсона, но не заплатил за нее.

Позже Росс уточнил в своем заявлении, что "организовал жилье мистеру Джонсону на Мюстик стоимостью 20 тыс. долларов. Поэтому это помощь натурой мистера Росса мистеру Джонсона, и декларация мистера Джонсона - правильная".

Офис Джонсона заявил, что "все требования по прозрачности выполняются соответственно".