Глава ЄС фон дер Ляєн дала свідчення у Бундестазі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у ході свідчень 13 лютого перед слідчою комісією Бундестагу виправдовувала використання зовнішніх експертів під час своєї каденції міністра оборони Німеччини, але визнала, що були допущені помилки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Фон дер Ляєн, яка працювала у кабмінах канцлера Ангели Меркель протягом майже 14 років, була міністром оборони Німеччини з кінця 2013 року.

Її перебування на посаді керівника оборони викликало неоднозначні оцінки, тож парламентське розслідування розглядає питання про те, чи були дотримані належні процедури при витратному наймі міністерству зовнішніх експертів.

Фон дер Ляєн визнала, що були порушення правил укладання договорів, але наполягає, що залучення сторонніх експертів було необхідним. Вона сказала, що робота з оцифрування війська, зокрема, "не могла бути здійснена без допомоги ззовні", повідомляє агенція dpa.

Вона додала, що міністерство оборони завжди використовувало підтримку та поради, і це потрібно буде і в майбутньому.

Опозиційні депутати також порушили питання про видалення даних з двох мобільних телефонів, які використовувала фон дер Ляєн, - одного, який замінили у січні 2019 року, та другого, який вона використовувала після цього. Фон дер Ляєн сказала, що вона передала телефони міністерству і не знала, що дані видаляються.

Поява Фон дер Ляєн має завершити слухання свідчень приблизно через рік, протягом якого комісія заслухала близько 30 свідків.