Глава ЕС фон дер Ляен дала показания в Бундестаге

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в ходе показаний 13 февраля перед следственной комиссией Бундестага оправдывала использования внешних экспертов во время своей каденции министра обороны Германии, но признала, что были допущены ошибки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Фон дер Ляен, которая работала в кабминах канцлера Ангелы Меркель в течение почти 14 лет, был министром обороны Германии с конца 2013 года.

Ее пребывание на посту руководителя обороны вызвало неоднозначные оценки, и парламентское расследование рассматривает вопрос о том, были ли соблюдены надлежащие процедуры при затратном найме министерству внешних экспертов.

Фон дер Ляен признала, что были нарушения правил заключения договоров, но настаивает, что привлечение сторонних экспертов было необходимо. Она сказала, что работа по оцифровке войска, в частности, "не могла быть осуществлена ​​без помощи извне", сообщает агентство dpa.

Она добавила, что министерство обороны всегда использовало поддержку и советы, и это нужно будет и в будущем.

Оппозиционные депутаты также подняли вопрос об удалении данных из двух мобильных телефонов, которые использовала фон дер Ляен - одного, который был заменен в январе 2019 года, и второго, который она использовала после этого. Фон дер Ляен сказала, что она передала телефоны министерству и не знала, что данные удаляются.

Появление Фон дер Ляен должно завершить слушания показаний примерно через год, в течение которого комиссия заслушала около 30 свидетелей.