Финский министр хочет ускорить трудовую миграцию, упростив наем иностранцев

Финские власти хочят сделать быстрее процесс обработки документов для выдачи вида на жительство иностранцам, которые получили работу в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Благодаря этому компании смогли бы быстрее, с помощью иностранной рабочей силы, заполнять места, на которые не могут найти претендентов внутри страны.

Также обсуждается процедура, которая позволит автоматически выдавать разрешения надежным компаниям.

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"Когда компании хотят нанять специалистов из третьих стран, процесс идет очень медленно. Теперь мы его ускорим, будем стремиться оформлять документы за месяц. Один из вариантов - аккредитация компаний. То есть надежные, стабильные, крупные работодатели, которым можно доверять, у которых нет проблем с соблюдением коллективных трудовых соглашений и т.д. - таким компаниям можно было бы автоматически организовать процесс выдачи разрешений", - говорит министр труда Туула Хаатайнен.

По ее словам, сейчас остро необходимы иностранные программисты, инженеры-электрики, повара, официанты, продавцы, строители, садовники, медсестры, сиделки, уборщики и рабочие по обслуживанию недвижимости.

Министр Хаатайнен говорит, что в фирмах жалуются на нехватку квалифицированных работников. Такая ситуация наблюдается примерно в половине компаний.

Сейчас власть за год выдает около 8-9 тысяч разрешений на проживание на основании работы.

Министр не стала уточнять, о каких количествах иностранных специалистов идет.

В конце прошлого года в Финляндии было около 48 000 вакантных мест, из которых около 30 000 было трудно заполнить.

Напомним, Украина уже опередила Эстонию по количеству иностранных работников в Финляндии.