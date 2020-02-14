У Греції стався землетрус магнітудою 4,8

Південносхідні острови Греції в Егейського моря в п'ятницю сколихнув землетрус попередньою магнітудою 4,8. Про ушкодження та травми не повідомлялося.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на АР.

Геодинамічний інститут Афінського університету заявив, що епіцентр підводного землетрусу був за 39 кілометрів на північний захід від Карпатосу і стався близько 18:00 за місцевим часом.

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Карпатос розташований між популярними курортними островами Родос і Крит, в схильній до землетрусів частині Греції, яка є однією з найбільш сейсмічно активних областей у світі.

Але хоча землетруси поширені в Греції, загибелі та великі пошкодження рідкісні.

Минулого місяця землетрус магнітудою 6,8 сколихнув сусідню Туреччину, загинула 41 людина та 1600 були поранені.