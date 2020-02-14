Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Німеччина домовлятиметься у Мюнхені про новий "Нормандський саміт"

Україна офіційно відкинула "мирний план", запропонований у Мюнхені

ЄС погодився частково відкрити ринок для української курятини - посол

З сайту Мюнхенської конференції зник скандальний план "завершення війни в Україні"






У Греції стався землетрус магнітудою 4,8

П'ятниця, 14 лютого 2020, 20:45

Південносхідні острови Греції в Егейського моря в п'ятницю сколихнув землетрус попередньою магнітудою 4,8. Про ушкодження та травми не повідомлялося.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на АР.

Геодинамічний інститут Афінського університету заявив, що епіцентр підводного землетрусу був за 39 кілометрів на північний захід від Карпатосу і стався близько 18:00 за місцевим часом.

Читайте також
Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одеської області

Карпатос розташований між популярними курортними островами Родос і Крит, в схильній до землетрусів частині Греції, яка є однією з найбільш сейсмічно активних областей у світі.

Але хоча землетруси поширені в Греції, загибелі та великі пошкодження рідкісні.

Минулого місяця землетрус магнітудою 6,8 сколихнув сусідню Туреччину, загинула 41 людина та 1600 були поранені.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція стихійні лиха
powered by lun.ua