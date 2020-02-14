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В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,8

Пятница, 14 февраля 2020, 20:45

Юговосточные острова Греции в Эгейском море в пятницу всколыхнуло землетрясение предварительной магнитудой 4,8. О повреждениях и травмах не сообщалось.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Геодинамический институт Афинского университета заявил, что эпицентр подводного землетрясения находился в 39 километрах к северо-западу от Карпатоса и произошел около 18:00 по местному времени.

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Карпатос расположен между популярными курортными островами Родос и Крит, в подверженной землетрясениям части Греции, которая является одной из самых сейсмически активных областей в мире.

Но хотя землетрясения распространены в Греции, гибели и большие повреждения редки.

В прошлом месяце землетрясение магнитудой 6,8 всколыхнул соседнюю Турцию, погиб 41 человек и 1600 были ранены.

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Греция стихийные бедствия
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