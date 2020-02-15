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США підвищують мита на європейські літаки

Субота, 15 лютого 2020, 11:46

Уряд США в п'ятницю заявив, що підвищить мита на літальні апарати, що імпортуються з Європейського Союзу, до 15% з 10%, що посилює тиск на Брюссель у майже 16-річній трансатлантичній суперечці щодо авіаційних субсидій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У відомстві торгового представника США заявили, що залишаються відкритими до переговорів з ЄС з цього питання, але можуть переглянути свої дії, якщо ЄС запровадить власні мита у зв'язку з кількома суперечками щодо субсидій.

У заяві, опублікованій пізно в п’ятницю, сказано, що США внесуть незначні зміни до 25-відсоткових мит, що застосовуються до сирів, вина та інших виробів з ЄС, не пов'язаних з літаками. Зокрема йдеться про виключення з цього списку сливового соку. Мита на цей товар не підвищували, як це обіцяли зробити в жовтні.

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Підвищені митні тарифи на літаки наберуть чинності 18 березня.

Американські дії відбуваються на тлі того, як президент США Дональд Трамп, підкріплений укладанням першої фази торгової угоди з Китаєм, підготував реструктуризацію торгівлі з ЄС, яка сягає 1 трлн доларів щороку. 

Чиновники ЄС заявили, що хочуть вести переговори з Вашингтоном, але не дадуть тиснути на себе.

18 жовтня Сполучені Штати запровадили нові мита на низку європейських товарів у відповідь на субсидії Євросоюзу для авіаційного гіганта Airbus.

На початку жовтня оголосили, що можуть впровадити штрафні тарифи для компенсації збитків, завданих Boeing незаконною, на думку США, допомогою ЄС концерну Airbus.

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