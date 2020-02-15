Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский: не следует говорить о войне "в Украине", потому что она в Европе

Компенсации родственникам погибших в сбитом лайнере МАУ превысят $80 тыс. на человека

Нормандский саммит может быть отложен, но он состоится - Пристайко

США выделят $ 1 млрд для реформы энергетики в государствах Восточной Европы






США повышают пошлины на европейские самолеты

Суббота, 15 февраля 2020, 11:46

Правительство США в пятницу заявило, что повысит пошлины на летательные аппараты, импортируемые из Европейского Союза, до 15% с 10%, что усиливает давление на Брюссель в почти 16-летнем трансатлантической споре об авиационным субсидиям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В ведомстве торгового представителя США заявили, что остаются открытыми к переговорам с ЕС по этому вопросу, но могут пересмотреть свои действия, если ЕС введет собственные пошлины в связи с несколькими спорами по субсидиям.

В заявлении, опубликованном поздно в пятницу, говорится, что США внесут незначительные изменения к 25-процентным пошлинам, применяемым к сырам, вину и другим изделиям из ЕС, не связанным с самолетами. В частности речь идет об исключении из этого списка cливового сока. Пошлины на этот товар не повышали, как это обещали сделать в октябре.

Повышенные таможенные тарифы на самолеты вступят в силу 18 марта.

Американские действия происходят на фоне того, как президент США Дональд Трамп, подкрепленный заключением первой фазы торгового соглашения с Китаем, подготовил реструктуризацию торговли с ЕС, достигающей 1 трлн долларов ежегодно.

Чиновники ЕС заявили, что хотят вести переговоры с Вашингтоном, но не позволят давить на себя.

18 октября Соединенные Штаты ввели новые пошлины на ряд европейских товаров в ответ на субсидии Евросоюза для авиационного гиганта Airbus.

В начале октября объявили, что могут внедрить штрафные тарифы для компенсации убытков, причиненных Boeing незаконной, по мнению США, помощью ЕС концерна Airbus.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Торговля Торговые войны
powered by lun.ua