США повышают пошлины на европейские самолеты

Правительство США в пятницу заявило, что повысит пошлины на летательные аппараты, импортируемые из Европейского Союза, до 15% с 10%, что усиливает давление на Брюссель в почти 16-летнем трансатлантической споре об авиационным субсидиям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В ведомстве торгового представителя США заявили, что остаются открытыми к переговорам с ЕС по этому вопросу, но могут пересмотреть свои действия, если ЕС введет собственные пошлины в связи с несколькими спорами по субсидиям.

В заявлении, опубликованном поздно в пятницу, говорится, что США внесут незначительные изменения к 25-процентным пошлинам, применяемым к сырам, вину и другим изделиям из ЕС, не связанным с самолетами. В частности речь идет об исключении из этого списка cливового сока. Пошлины на этот товар не повышали, как это обещали сделать в октябре.

Повышенные таможенные тарифы на самолеты вступят в силу 18 марта.

Американские действия происходят на фоне того, как президент США Дональд Трамп, подкрепленный заключением первой фазы торгового соглашения с Китаем, подготовил реструктуризацию торговли с ЕС, достигающей 1 трлн долларов ежегодно.

Чиновники ЕС заявили, что хотят вести переговоры с Вашингтоном, но не позволят давить на себя.

18 октября Соединенные Штаты ввели новые пошлины на ряд европейских товаров в ответ на субсидии Евросоюза для авиационного гиганта Airbus.

В начале октября объявили, что могут внедрить штрафные тарифы для компенсации убытков, причиненных Boeing незаконной, по мнению США, помощью ЕС концерна Airbus.