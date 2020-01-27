Франція не хоче, аби "Східне партнерство" вело до членства у ЄС

Франція відкинула пропозиції щодо того, щоб ініціатива "Східного партнерства", яка стосується й України, сприяла імовірності майбутнього членства шести країн-учасниць у Європейському союзі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Radio Free Europe/Radio Liberty із посиланням на два документи, які Париж запропонував для обговорення у жовтні 2019 року і січні 2020 року.

Ініціатива "Східного партнерства" була створена ЄС в 2009 році з метою заохочення України, Молдови, Грузії, Білорусі, Вірменії та Азербайджану до проведення реформ в обмін на тісніші відносини та економічну вигоду. "Східне партнерство" ніколи не передбачало перспективи членства для учасниць у ЄС.

У жовтневому документі французів наголошується, що "наш дух відповідальності повинен колективно захищати нас від стимулювання ілюзій або двозначностей серед наших партнерів щодо мети партнерства".

Франція каже, що партнерство "грунтується на економічній і політичній співпраці" і виключає "усі перспективи або усі механізми інтеграції чи членства в ЄС".

"Мета полягає у тому, щоби зміцнити стійкість наших партнерів, особливо в галузі верховенства права, боротьби з корупцією і модернізації економіки", - сказано у документі.

У січневому документі Париж зазначає, що "наша спільна рішучість боротися зі змінами клімату веде до того, що ми пропонуємо поширити "Зелену угоду" ЄС на Східне партнерство, прагнучи до кліматичної нейтралітету до 2050 року".

Документ також пропонує, що "50% європейської фінансової допомоги східним партнерам... сприятимуть досягненню цілей щодо клімату та довкілля". До тепер на кліматичні та енергетичні сфери східних партнерів витрачається чверть виділеного бюджету.

Видання зазначає, що торік Париж був рушійною силою в ухваленні Євросоюзом рішення про припинення відкриття переговорів про членство з Північною Македонією і Албанією.

Президент Франції Еммануель Макрон наполягав, що розширенню має передувати реформування ЄС в його теперішніх кордонах. Він також закликав до діалогу з Росією, проти якої запроваджені санкції за її дії в Україні.

Дипломат однієї зі східних країн-членів ЄС сказав на умовах анонімності, що Франція "нічого не хоче робити у сусідніх країнах, що потенційно розчарувало би Москву".

Нагадаємо, у листопаді литовські депутати виступили з новою ініціативою для прискорення європейської інтеграції України, Грузії і Молдови.